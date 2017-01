Le groupe Barrière recrute en presqu'île de Guérande

Le groupe Barrière a 220 postes à pourvoir en presqu'île de Guérande pour ses hôtels, ses restaurants, sa thalasso et son golf. Les contrats vont de un à neuf mois. Les recrutements se font lors d'un salon ce vendredi après-midi.

Le groupe Barrière a besoin de monde pour faire fonctionner ses trois hôtels, ses neufs restaurants, sa thalasso et son golf de la presqu'île de Guérande. Les contrats vont de un à neuf mois et les recrutements se font ce vendredi après-midi lors d'un salon en partenariat avec Pôle emploi à La Baule.

Les débutants sont acceptés à partir du moment où la motivation est là

Avec 400 salariés à l'année, le groupe Barrière est le premier employeur de La Baule. Et pour les mois à venir, la palettes des métiers saisonniers est très large : femme de chambre, sommelier, barman, jardinier de golf, hydrothérapeute... Mais aussi la restauration. 147 des 220 postes à pourvoir sont dans ce secteur-là mais la main d'oeuvre n'est pas facile à trouver. Voilà pourquoi le groupe Barrière a avancé sa journée de recrutement au mois de janvier. Les premiers contrats vont démarrer dès février, pour neuf mois et pour certains postes, les débutants sont acceptés. "On peut commencer comme plagiste, pisciniste ou commis sans forcément avoir une grande expérience préalable", explique Franck Marie, le référant du groupe Barrière à La Baule. "Et après, nous, on sait apporter la dimension technique complémentaire à partir du moment où l'état d'esprit et la motivation sont là".

Des contrats saisonniers qui peuvent déboucher sur des CDI

Un millier de candidats sont attendus pour cette session de recrutement, essentielle pour le groupe de luxe. "Les chefs de services vont rencontrer les candidats en fonction de leurs aspirations et de leurs profils pour les orienter vers les différents métiers", poursuit Franck Marie. "Ils sont ensuite vus en entretiens 'flash' puis plus longuement pour ceux qui pourraient être retenus". Dans le groupe, la plupart des salariés en CDI ont d'abord commencé comme saisonniers.

Le salon du recrutement du groupe Barrière, c'est ce vendredi après-midi de 14h à 18h à l'hôtel Le Royal, avenue Pierre Loti, à La Baule. Il faut entrer par le côté mer et venir avec plusieurs CV.