Le groupe Bel va mieux rémunérer ses producteurs de lait, notamment en Mayenne

Laval, France

L'association des producteurs de lait Bel Ouest, les fromageries Bel, et l'enseigne de grande distribution Intermarché ont annoncé ce mercredi la signature d'un accord tripartite inédit. Intermarché s'engage à payer un peu plus cher les produits Bel, pour mieux rémunérer les producteurs de lait qui le fournissent.

Cet accord entre les 800 producteurs laitiers de l'association, un transformateur (Bel) et un distributeur (Intermarché) "est la concrétisation d'une démarche voulue par les Etats généraux de l'alimentation", a indiqué Antoine Fiévet, le PDG de Bel à l'AFP. Le groupe Bel fabrique la Vache qui rit, le Babybel et le Kiri.

Le président d'Intermarché Thierry Cotillard s'est dit prêt à acheter ses produits alimentaires "plus chers" aux entreprises "capables de justifier l'augmentation de la rémunération des agriculteurs" en 2019, et donc une montée en gamme. Mais le patron d'Intermarché ne compte pas augmenter les tarifs.

Un prix fixe pour l'année 2019

Déjà en janvier dernier, les producteurs de lait et l'entreprise Bel avaient signé un contrat qui garantissait un prix fixe du lait pour l'année 2018. Un accord unique dans la profession, qui permettait aux agriculteurs d'être mieux rémunérés, et surtout d'échapper aux fluctuations des prix du marché. Bel s'était engagé à payer le lait 350 euros les 1000 litres. En ajoutant les primes pâturage et celles pour une alimentation sans OGM, le gain était estimé à environ 18 000 euros par an et par exploitation. En contrepartie, les 800 exploitations de l'association de producteurs de lait Bel Ouest s'étaient engagé à fournir un lait de qualité, en faisant pâturer leurs vaches, et en garantissant une alimentation des bêtes sans OGM.

Le groupe Bel a renouvelé cet accord pour 2019. Dans cet accord, le prix du lait a été fixé pour cette année à 371 euros les 1.000 litres, en comptant les primes pour une alimentation sans OGM pour les troupeaux laitiers et la mise en pâturage au moins 150 jours par an. C'est un prix nettement supérieur au prix moyen du lait standard en France, qui s'élevait à 333 euros les 1.000 litres en 2017, selon FranceAgriMer.