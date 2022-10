Le groupe Bernard Loiseau ouvre un cinquième restaurant à Besançon

L'emblématique Relais Bernard-Loiseau de Saulieu, véritable locomotive pour l'économie et le renom de Saulieu

C'est la ville de Besançon qui l'annonce sur son compte twitter. La capitale du Doubs est fière d'accueillir un grand nom de la gastronomie de Côte-d'Or, Bernard Loiseau. Le groupe va ainsi ouvrir son cinquième restaurant en Bourgogne-Franche-Comté.

Loiseau du Temps

Son nom est déjà annoncé "Loiseau du temps", clin d'oeil à l'horlogerie, spécialité franc comtoise. Le site est aussi précisé. Le restaurant s'installera début 2023 dans l'ancien conservatoire bisontin, situé sur la place de la Révolution, dans la boucle.

Déjà quatre restaurants en Côte-d'Or

Le groupe Bernard Loiseau, du nom de son célèbre créateur, possède déjà quatre restaurants en Côte-d'Or.

Le relais Bernard Loiseau à Saulieu une véritable institution de la gastronomie et de l'art de vivre à la française, deux étoiles au Michelin et site faisant partie du circuit prestigieux des Relais et Châteaux.

A deux pas du relais Bernard Loiseau, le groupe possède aussi Loiseau des Sens , propose lui un cadre zen et une "cuisine santé" ainsi qu'un espace bien être avec spa, hammam et sauna.

A Dijon, Loiseau des Ducs est installé dans un hôtel classé monument historique, l’hôtel de Talmay, datant du XVIème siècle.

A Beaune, Loiseau des vignes , ouvert en 2007, à 250 mètres des célèbres Hospices.