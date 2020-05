Le groupe BIC offre 10.000 visières de protection aux habitants de Redon agglomération

La distribution des ces 10.000 visières de protection sera réalisée par les 31 communes de l'agglomération de Redon. "Ces visières serviront pour pour les personnes de plus de 70 ans. Il y en aura également pour équiper les enfants des écoles élémentaires, mais aussi pour les commerçants et artisans" explique Jean François Mary, le président de Redon agglomération. Un joli cadeau pour les communes qui cherchent aujourd'hui à équiper les habitants en masques et autres gels hydro-alcooliques. Redon agglomération a d'ailleurs passé commande pour 200.000 masques et elle recevra de la région Bretagne, quelques 10.000 flacons de gel.

Des visières fabriquées par les salariés de BIC à Redon

Depuis le mois d'avril, l'industriel connu pour ses stylos et ses briquets, a lancé une production d'abord marginale de visières en plastique "avec des imprimantes 3 D et de la matière première que nous avions dans l'usine" explique Francois Clement-Grandcourt, le Directeur général de la division briquets du groupe BIC. Ces premières visières ont toutes été données. Bic a fait un premier don à l'hôpital, mais aussi à la gendarmerie, à des ehpads, puis pour équiper les écoliers.

Jusqu'à 40.000 visières par jour d'ici trois semaines

Les 450 salariés du site Bic de Redon continuent à produire des briquets dans l'usine de Redon, mais une dizaine d'entre eux ont maintenant en charge la production de visières "de 9 000 protections par jour, nous allons passer à 20, voir 40.000 visières". Elles seront alors vendues cinq euros l'unité" précise Francois Clement-Grandcourt. Et les commandes sont déjà nombreuses.