Le groupe Bourbon commande des bateaux au chantier naval Allais de Cherbourg

C'est tout un symbole pour le chantier naval Allais installé à Cherbourg. En grande difficulté voici quelques années, il a été repris par le groupe Efinor et vient de signer un contrat pour la livraison de bateaux à son client historique, le groupe Bourbon.

La collaboration entre le chantier naval Allais et son client Bourbon, c'est une longue histoire. Pas moins de 30 ans de contrats qui ont amené le constructeur de bateaux cherbourgeois à livrer quelque 200 navires de transport de passagers à la société qui compte parmi les acteurs majeurs de la mise à disposition de moyens de transports pour les professionnels des exploitations offshore. Le dernier bateau livré dans le cadre de ce partenariat, l'avait été en 2015. Mais depuis, les deux sociétés ont traversé des zones de turbulence.

Nombre de bateaux tenu "secret"

En 2016, placé en redressement judiciaire, le chantier naval est repris par le groupe cherbourgeois Efinor. Depuis, il s'est redressé et c'est désormais sous le nom Efinor allais qu'il renoue avec son client historique dans le cadre d'un contrat portant sur la fabrication et la livraison de plusieurs bateaux. Le nombre exact n'est pas révélé par les deux partenaires.

Ce marché est en tout cas accueilli avec satisfaction par le président du groupe Efinor, Fabrice Lepotier. « En tant que chantier naval de référence sur le marché du navire rapide de transport de passagers, grâce notamment à un design innovant dédié au confort des équipages et disposant d’un retour d’expérience opérationnelle avec plus de 350 unités construites pour différents clients, nous sommes fiers de renouer avec notre client historique et ainsi de perpétuer notre savoir-faire au service du bon fonctionnement des sites offshore », précise-t-il.