Le groupe Carrefour teste une formule d'abonnement à Rouen pour augmenter le pouvoir d'achat de ses clients

Après les enseignes Casino et Monoprix, Carrefour va proposer une formule d'abonnement à ses clients pour bénéficier de remises sur certains produits et les fidéliser. Une expérimentation va commencer dès ce lundi dans les magasins de l'agglomération rouennaise.

C'est un peu la nouvelle mode chez les enseignes de grandes surfaces. Des abonnements aux multiples avantages pour augmenter le pouvoir d'achat ou encore fidéliser la clientèle. Après Casino et Monoprix, Carrefour va proposer une réduction de 15% sur certains produits en échange de 5.99€ par mois. Information révélée par le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers sur Twitter au début du mois de septembre. Et l'expérimentation de ce système a lieu, à partir de ce lundi, dans 21 magasins de l'agglomération rouennaise.

Concrètement, comment cela va fonctionner ? Et bien, après s'être abonné, sans durée d'engagement par ailleurs, vous pourrez bénéficier de ces 15% de remises sur des produits de la marque distributeur du groupe. Plus de 7000 références seraient concernées, une vingtaine de marques, dans tous les rayons, à l'exception du "frais traditionnel", relatent nos confrères de Libre Service Actualités, magasine spécialisé dans la consommation et les grandes surfaces.

Encore un abonnement supplémentaire, pour moi ça ne va pas être possible. L'excuse d'une réduction n'est pas suffisante - Une cliente du Carrefour à Mont-Saint-Aignan.

Petit avantage pour les propriétaires d'une carte PASS (carte de crédit Carrefour à 14 euros mensuel), l'abonnement serait réduit à 4.83€ par mois. L'enseigne fera un bilan de cette phase de test à Rouen et ses environs à la fin de l'année pour un déploiement national en 2022, toujours selon les informations de LSA.

Sur le parking d'un Carrefour rouennais, l'arrivée de cette formule ne suscite pas l'engouement

À Mont-Saint-Aignan, les clients rangent leurs courses dans leurs voitures. Peu voire aucun ne sont au courant de l'arrivée imminente de cet abonnement dans la région. "Cela ne concerne que des produits que l'on n'achète pas", dit l'un d'entre eux. "Il faut faire le calcul pour voir si c'est rentable", dit un autre. "Et franchement, je n'ai pas envie de le faire", avoue une mère de famille pour qui payer presque six euros par mois ne sera pas avantageux.

Les clients du Carrefour de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, ne sont franchement pas emballés par l'arrivée de cette formule abonnement. © Radio France - Bastien Thomas

"Peut-être que nous reviendrons plus souvent", explique un couple dont les habitudes de consommation ont drastiquement changé avec les confinements de l'année dernière. "On testera quand ça arrivera chez nous et on continuera, éventuellement, à aller à Carrefour", raconte ce couple venu de Franche-Comté.

Casino et Monoprix en avance sur les abonnements

Avant Carrefour, deux concurrents, Casino et Monoprix, s'étaient déjà lancés sur les abonnements. Par exemple, depuis 2019 chez Casino, avec "Casino Max Extra" et moyennant 10 euros par mois, il est possible de bénéficier de 10% de réduction sur toutes ses courses. Monoprix a récemment suivi le pas avec "Monoflix", une formule similaire proposant les mêmes réduction avec en plus la livraison gratuite dès 50 euros d'achat.