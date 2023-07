Le groupe Casino annonce avoir trouvé un accord de principe avec ses principaux créanciers

C'est une étape majeure dans le sauvetage du groupe Casino. Le distributeur emblématique de Saint-Étienne annonce ce vendredi avoir conclu un "accord de principe" avec "certains de ses principaux créanciers". Un accord autour de l'offre de reprise des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds britannique Attestor.

ⓘ Publicité

Les repreneurs qui se disent "heureux" du soutien des créanciers à leur "projet de sauvetage à long terme" dans un communiqué. Ils ont d'ores et déjà dévoilé les lignes fortes de leur projet. Par exemple injecter 1,2 milliard d'euros d'argent frais et surtout réduire la dette du groupe de près de 5 milliards sur les 6 actuels.

Pour cela, les hommes d'affaires comptent passer des accords avec les créanciers du groupe, qui pour certains accepteront de ne pas récupérer l'argent qui leur est dû mais ils recevront en contrepartie des actions. Après cette multiplication des actions, Jean-Charles Naouri qui était jusque-là le principal actionnaire deviendrait minoritaire. C'est le duo entre Kretinsky et Lacharrière qui sera majoritaire.

Vendre les activités en Amérique du Sud

Les deux hommes ont déjà prévu de vendre les activités de Casino en Amérique du Sud. Décision conséquente puisque c'est là où travaillent les trois quarts des 200 000 salariés du groupe. Les 50 000 restants sont en France. Les magasins eux ont perdu des parts de marché par rapport à leurs concurrents. Le groupe tente de redresser la barre mais il a annoncé une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre 2023.

L'accord prévoit enfin l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au mois d’octobre et puis des opérations de restructuration dès le début de l'année prochaine, en 2024.

Pour le moment, la prochaine étape ce sera fin septembre. Les actionnaires doivent encore donner leur aval à cette offre de reprise avant le 30 septembre.

De son côté l'action de Casino a chuté de près de 20% vendredi à la Bourse de Paris vers 09H15, après avoir été suspendue pendant une séance,