Le groupe Casino annonce la fermeture de son hypermarché de Chalette-sur-Loing dans moins d'un mois

Châlette-sur-Loing, France

Le groupe Casino confirme la fermeture prochaine de son supermarché Hyper Casino de Chalette-sur-Loing, dans le Loiret le 13 avril prochain : "ce magasin franchisé n'est plus viable commercialement", indique le service communication de Casino. "Les salariés du magasin ont appris cette nouvelle jeudi dernier de la bouche de la directrice du magasin, c'est choquant", explique le président de l'agglomération de Montargis. Franck Supplisson dénonce "une décision brutale et sans concertation avec les salariés, les commerçants de la galerie et les collectivités locales". Le maire (PCF) de Chalette-sur-Loing Franck Demaumont se dit prêt à "se battre au côté des personnels".

L'Agglo montargoise, qui a déjà réuni lundi soir les salariés du supermarché et les commerçants et personnels des six magasins de la galerie commerciale Saint-Gobain, envisage, par ailleurs, une action en justice pour contester les modalités de fermeture de magasin : "les procédures légales et réglementaires ont-elles vraiment été respectées ?" interroge Franck Supplisson, qui va de nouveau réunir ce jeudi soir à Montargis les salariés et commerçants de la galerie de l'Hyper Casino.

Casino va faire des offres de reclassement"

Le groupe de grande distribution, interrogé par France Bleu Orléans, s'engage à "faire d'ici le 13 avril des offres de reclassement" à la trentaine de salariés du magasin de Chalette. Il s'agirait de reclassements à l'intérieur du groupe Casino, sans plus de précisions.