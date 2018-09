Une vingtaine d'hypermarchés en vente dans les prochains mois dans le nord et l'est

Le groupe Casino et sa maison mère Rallye ont annoncé leur intention de céder une vingtaine d’hypermarchés situés dans le nord de la France ou dans des zones qui se dépeuplent. Une décision qui fait également suite à la vente des murs du siège social de la marque, il y a quelques mois.

Faut il y voir le signe d’une mauvaise situation financière pour le groupe et nourrir quelques inquiétudes pour sa pérennité?

Le groupe Rallye-Casino a une dette qui s’élève à 2 milliards 877 millions d’euros

Les premières échéances auquel il va devoir faire face arrivent dès le 15 octobre prochain et vont ensuite s’échelonner jusqu’en 2020. Mais sur ce plan les analystes financiers sont très optimistes, le groupe avait déjà une ligne de crédits bancaires d’un milliard 700 millions d’euro et il vient de décrocher de la part des banques une rallonge de 500 millions, donc pas vraiment de souci à se faire sur ce plan là.

Le groupe possède aussi un poire pour la soif avec la possibilité de revente de plusieurs enseignes comme GO SPORT, COURIR ou l’ensemble de ses filiales au Brésil ou en Amérique Latine.

Il y a quand même une épée de Damoclès au dessus du groupe

Cette incertitude, c’est le yo-yo du cours de l’action Casino-Rallye qui cotait 58 euros en 2017, et qui retombée à 26 euros début septembre et remontée à 36 euros ces jours derniers. Concrètement, il ne faudrait pas qu’elle passe sous la barre des 7 euros 50 en 2019, on en est donc assez loin.

Pour ce qui est de la revente des hypermarchés, on est dans une stratégie complètement différente qui n’a pas grand-chose avoir avec la dette du groupe. Là c’est plutôt une réorientation stratégique, pour se débarrasser des unités qui pèsent négativement sur les résultats du groupe

Franklin Pichard, le directeur général du cabinet d'analyse financières "Kipling Finances" estime que cette revente d'une vingtaine d'hypermarchés est juste une réorientation stratégique du groupe.

Le fait d’annoncer la fermeture de 20 hypers dans la nord et dans des région délaissées, il faut juste y voir une réorientation stratégique du groupe, qui est en train de prendre le modèle de Walmart aux États Unis et de revenir vers l' Internet et vers la livraison. Aujourd’hui le modèle de l’hypermarché est dépassé, il ne faut donc pas y voir le signe de difficultés visibles du groupe Casino, qui est en train de se réinventer. Franklin Pichard .

Casino veut plutôt réinvestir sur les moyennes surfaces en centre-ville qui marchent bien à l'image des MONOPRIX , FRANPRIX et unités de proximité et surtout également pour prendre le virage de la distribution en ligne dans le style de ce que fait aujourd’hui Amazone.

En résumé, donc oui, le groupe est encore fragile.

Mais la stratégie financière menée par le patron Jean Charles NAOURI semble plutôt bien adaptée.