Le groupe Casino toujours à la recherche d’innovations

Le groupe de grande distribution avait lancé l’an dernier le 1er concours de start’up pour tenter de trouver des idées nouvelles pour améliorer son fonctionnement et content de la formule, Casino remet ça cette année.

Saint-Étienne, France

Une dizaine de start’up sont donc venues Saint Etienne en fin de semaine dernière pour présenter leur produit à un jury de professionnels de Casino en espérant les séduire et rentrer dans le référencement du distributeur.

L’an dernier, c’est l’entreprise lilloise "Critizer" qui avait remporté le concours et après un an de test, elle est en passe de devenir un des fournisseurs officiel du groupe, Yannick Bot, directeur des innovations des hypers et supermarchés casino.

Yannick Bot, responsable des innovations chez Casino

Durant une journée une dizaine de jeunes entreprises originaires de toute la France sont venus tenter de convaincre les responsables de Casino que leur produit est le meilleur et qu’ils vont pouvoir devenir fournisseurs du groupe. Un grand jury avec un contrat à la clef pour la plus convaincante.

Un vrai grand jury qu'il faut convaincre avec des produits trés divers

Cette année, 3 entreprises sont primées.

La startup "happy cow" comme "vache heureuse" qui lance un concept de certification de bien être animal L'entreprise Wektoo qui lance une application pour la gestion des dates limites de péremption Julienne qui prépare des paniers repas a cuisiner soi même

Ces trois entreprises vont bénéficier d’un contrat d’un an pour développer leur produit dans les enseignes du groupe Casino