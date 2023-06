Le groupe Casino va céder 119 magasins à Intermarché, 57 changent de pavillon dès la fin de l'année

Le groupe de grande distribution Casino a détaillé ce lundi la liste des magasins qui seront cédés à Intermarché. Selon les informations de franceinfo obtenues auprès de Force ouvrière, premier syndicat du groupe, ce dernier va vendre 119 magasins à Intermarché, parmi eux 57 changeront de pavillon dès la fin de l'année, les autres d'ici trois ans. Le 26 mai, Casino s'était engagé à céder une centaine de magasins à Intermarché . Cette vente intervient alors que l'enseigne Casino est plombée par une dette colossale de plus de six milliards d’euros, consécutive à une mauvaise gestion et des rachats successifs.

Des sessions dans le nord, l'est et l'ouest de la France

Au total, 4.000 salariés sont concernés par ces cessions. Elles auront lieu essentiellement (par ordre d'importance) en Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté, détaillent les syndicats de Casino à franceinfo. Cela concerne des supermarchés, des hypermarchés et des magasins de proximité. Le groupe Casino veut concentrer son activité en Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière région qui abrite toujours le siège historique de l'entreprise à Saint-Etienne.

Le groupe Casino emploie 56.000 salariés en France. Force ouvrière promet d'être attentif sur l'avenir des salariés concernés par ces sessions, essentiellement sur les avantages que ceux-ci sont susceptibles de perdre, car Intermarché est un groupement d'indépendants et n'offre pas les mêmes garanties que Casino. Une attention toute particulière est portée sur les congés, la prévoyance ou encore sur l'intéressement de ces futurs employés d'Intermarché. La CGT dénonce "un carnage" et s'inquiète de possibles suppressions d'emploi.