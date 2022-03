Le groupe Castel réduit ses achats de vin du Jurançon de près de 40%

Le groupe Castel, installé à Monein depuis les année 2000, réduit ses achats de vin du Jurançon. Le groupe, 3e mondial dans le secteur des bières et du vin, l'a annoncé aux vignerons à la fin du mois de février. Il réduit ses achats de récolte de 40% dans le vignoble du Jurançon, ce qui peut fragiliser l'équilibre économique de toute l'appellation.

Le groupe Castel a annoncé qu'il ne renouvellera pas les contrats des vignerons qui arrivent a échéance en 2022. Ce sont des contrats sur 3 ans conclus entre Castel et les vignerons. Un coup dur pour les vignerons. Ces achats représentent 140 hectares de vignoble soit 10% de la production totale du vignoble jurançonnais.

Surtout que la cave de Jurançon ne peut pas acheter cette production. Le règlement de la cave est stricte : les viticulteurs qui vendent à la cave ne doivent pas faire leur vin eux-même. Or, beaucoup des clients de castel vinifient une partie de leurs récoltes. L'inquiétude est d'autant plus grande chez les vignerons qu'on ignore les intentions de Castel pour les contrats qui se terminent en 2023 et les années suivantes.

Les producteurs indépendants tiennent une réunion ce jeudi soir à ce sujet à Lacommande. Le Parti communiste du 64 demandent aux élus de se mobiliser. Le groupe Castel n'a pas donner suite pour le moment à nos sollicitations.