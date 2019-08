Le groupe cherbourgeois FIVA se développe en Australie

Cherbourg, France

En octobre 2018 FIVA avait déjà pris à son compte Cadgile spécialisée dans la conception assistée par ordinateur et il y a quelques semaines FIVA s'est décidé pour Kadego, entreprise qui va leur apporter des connaissances en nouvelles technologies. Le groupe cherbourgeois s'étend donc en Australie là où les contrats portent. La construction navale est en plein boom là-bas. On le sait il y a la commande de sous-marins à Naval Group mais en plus il y a aussi un contrat avec une société anglaise portant sur une dizaine de frégates. C'est donc le bon moment et le bon endroit pour s'implanter en Australie. Les deux entreprises acquises par FIVA sont dans les mêmes locaux tout près d'Adélaïde dans le sud du pays. L'idée : créer un bureau d'étude et travailler comme ça au plus près des australiens pour aller encore plus loin. Mais être à des milliers de kilomètres de l'Australie n'est pas toujours simple avec 7H30 de décalage horaire ! Il faut aussi s'adapter sur place.

FIVA c'est plus de 300 salariés

Avec ces projets FIVA offre de nouvelles perspectives de carrière à ses 300 salariés. Ils sont 200 dans la Manche et une centaine en Espagne et désormais ils une quarantaine en Australie. Créé il y a 25 ans à Cherbourg, le groupe ne cesse depuis de se développer. Il opère pour de grands donneurs d’ordre comme EDF, Orano et donc Naval Group. Mais victime de son succès, l’entreprise a besoin de main d'oeuvre et n'en trouve pas suffisamment. Sur le site de Cherbourg, ce sont toujours une quarantaine d’offres qui sont à pourvoir, notamment sur des postes de dessinateur projeteur, technicien d’études ou encore ingénieur d’affaires.