"Cartel des jambons" : la Cooperl envisage de fermer des usines si elle doit payer l'amende

Condamné dans l'affaire du "cartel du jambon" à payer 35,5 millions d'euros d'amende, le directeur général du groupe assure qu'il envisage de fermer des usines et baisser des salaires.

La Cooperl pourrait fermer des usines et baisser les salaires. Le groupe breton basé à Lamballe est condamné a payer une lourde amende de 35,5 millions d'euros dans l'affaire du "cartel des jambons". "On joue notre survie" assure son directeur général.

Le groupe emploie 7.200 salariés

Emmanuel Commault l'a dit en conférence de presse : "Si on nous demande de payer dans les jours qui viennent, on arrête tous les recrutements, tous les projets d'investissement." Il affirme ne pas faire de chantage, mais jouer la survie du groupe. Des déclarations alors que l'amende de plus de 35 millions d'euros pourrait être réclamée à la fin du mois par l'autorité de la concurrence.

Elle a reproché mi-juillet à la Cooperl d'avoir échangé de manière illicite avec d'autres fabricants de jambon cuits, entre 2010 et 2012, pour se concerter sur les prix. Le groupe coopératif basé à Lamballe continue de clamer son innocence et a fait appel pendant la procédure. Dans cette affaire du "cartel des jambons", 12 industriels ont été condamnés pour un total de 93 millions d'euros de pénalités. C'est la Cooperl qui s'est vu infliger la plus lourde amende.