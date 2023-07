Le groupe de luxe LVMH devient partenaire premium des JO de Paris 2024

Les discussions ont duré plusieurs mois. Le groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, a annoncé ce lundi être devenu partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 . Une première pour le géant du luxe, qui va contribuer à hauteur de 150 millions d'euros à l'évènement. Sur franceinfo ce mardi, Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, Directeur de l'image et de l'environnement du Groupe, a confirmé l'échelle de cette participation.

Chaumet va dessiner les médailles, Sephora partenaire de la Flamme, les athlètes habillés par une des maisons de couture

Concrètement, plusieurs grandes marques de LVMH "vont être parties prenantes", a expliqué Antoine Arnault, qui est aussi directeur général de Berluti, président de Loro Piana, et directeur général de la holding Christian Dior SE qui contrôle le groupe LVMH.

Le joaillier Chaumet va dessiner les médailles olympiques et paralympiques, qui seront réalisées par la Monnaie de Paris. Elles seront présentées "avant la fin de l'année", a confirmé Antoine Arnault sur franceinfo. "J'ai vu quelques esquisses, elles vont être incroyables", a-t-il affirmé. Les marques de Moët Hennessy, producteur de champagnes, vins ou cognacs, seront "partenaires hospitalité" et donc présentes dans les salons VIP lors des épreuves sportives, où l'alcool sera autorisé, contrairement aux stades . Et l'enseigne de cosmétiques Sephora sera partenaire du relais de la Flamme. Trois autres grandes marques du groupe, Louis Vuitton, Dior et Berluti, dévoileront plus tard leurs engagements.

Selon une source proche du dossier à l'AFP, "Berluti sera très visible avec la délégation française", Louis Vuitton devrait s'occuper des coffrets d'emballage et de présentation des médailles et "Christian Dior aura une présence à la cérémonie d'ouverture". Sur franceinfo, Antoine Arnault n'a pas précisé quelle maison de couture habillera les athlètes lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, "pour ne pas déplaire aux autres maisons du groupe".

Léon Marchand égérie du groupe pour ces JO

LVMH va aussi passer des partenariats avec des sportifs, le premier d'entre eux étant avec Léon Marchand, qui a battu le week-end dernier le record du monde de Michael Phelps sur le 400 m 4 nages, a annoncé Antoine Arnault. On est très fiers d'avoir Léon Marchand parmi les ambassadeurs du groupe, il y en a d'autres", a déclaré Antoine Arnault sur franceinfo. "Il y aura des athlètes olympiques et paralympiques, des garçons, des filles et évidemment, on les annoncera au fur et à mesure", a-t-il dit.

Le groupe s'engage également auprès du Secours populaire français pour financer des licences sportives et des stages d'initiation à 1.000 jeunes de 4 à 25 ans.

Une première à l'échelle du groupe

Les discussions ont été longue car ce partenariat est une première pour le groupe, a explique Antoine Arnault à franceinfo. "C'était long parce qu’on a travaillé ensemble avec nos partenaires à essayer de trouver le partenariat le plus juste, le plus équilibré possible", a-t-il expliqué*. "C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude chez LVMH de faire de grands partenariats de ce style. Nous sommes plutôt habitués à laisser nos maisons engager les discussions avec des événements, avec des égéries. Au niveau du groupe, c'est quelque chose qui était nouveau pour nous",* a-t-il dit. "On n'a pas l'habitude non plus de signer un chèque en blanc en faisant du sponsoring bête et méchant, ce n'est pas trop le style de la maison", a-t-il confié.

Le budget des JO presque bouclé

LVMH rejoint ainsi dans le club des plus gros contributeurs les groupes Orange, EDF, BPCE, Sanofi et Carrefour. Grâce à l'arrivée du groupe aux 75 marques au sein des partenaires premium, le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) boucle pratiquement son tour de table qui, avant la signature de LVMH, avait déjà réuni un milliard d'euros sur un objectif de 1,24 milliard.

"Quel grand moment de réussite pour Paris 2024 ! Aujourd'hui est une étape fondamentale", a déclaré Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de Paris, lors de l'annonce au Grand Palais éphémère, tout près de la Tour Eiffel, ce lundi. Le PDG de LVMH Bernard Arnault s'est, lui, déclaré "heureux qu'en plus de nos nombreuses actions de mécénat, nous puissions apporter une contribution décisive aux Jeux de Paris".

LVMH partenaire des JO de Los Angeles en 2028 ?

Mais le numéro un mondial du luxe pourrait avoir pris goût à l'exercice : interrogé sur franceinfo sur un éventuel partenariat avec les Jeux de Los Angeles en 2028, Antoine Arnault a déclaré : "Il ne faut jurer de rien, on ne sait pas. Pour l'instant, on va se concentrer sur les Jeux de Paris qui sont déjà une grosse affaire. On a envie que ça se passe bien ici. Si ça se passe incroyablement bien ici, on a aussi des maisons américaines et on verra. Là, pour le coup, on a un peu de temps pour y réfléchir", a-t-il dit. Le groupe possède notamment le Joaillier américain Tiffany & Co, acheté en 2019.

LVMH a réalisé près de 79,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, avec 92% de ses ventes faites à l'étranger.