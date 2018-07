Brice, Jules, Bizzbee : le groupe de prêt-à-porter Happychic va supprimer 466 emplois et fermer 90 magasins

Par Géraldine Houdayer, France Bleu Nord et France Bleu

Le groupe de prête-à-porter Happychic, qui possède les marques Jules, Brice, Bizzbee et Gentle Factory et appartient à la famille Mulliez, prorpiétaire d'Auchan, va supprimer 466 postes d'ici trois ans, ont indiqué ce mardi les syndicats et la direction. 90 magasins vont fermer.