Le groupe de santé ELSAN va verser la "prime Macron" à ses salariés à Avignon

Avignon, France

Le groupe de clinique Elsan va verser la "prime Macron" de 1000 euros à tous ses salariés qui touche moins 36 000 euros par an soit 3000 euros par mois. Pour les établissements avignonnais que sont les cliniques Urbain V, Rhône Durance et le centre chirurgical Montagnard, c'est plus des trois quarts des 580 employés. Le groupe Elsan, est le 2ème plus grand groupe de santé privé en France.

Une somme qui soulage de nombreux employés

Une somme bienvenue pour de nombreux salariés comme Marion, infirmière à la clinique Urbain V. Elle touche entre 1700 et 1750 euros pars moi et va donc pouvoir bénéficier de cette prime, qu'elle va placer "pour avoir un peu de sous de côté. Quand on a des enfants et qu'on travaille à deux, ce n'est pas forcément facile de tout gérer. Si j'ai repris en laissant mon fils de deux mois et demi en crèche c'est parce que je n'avais pas le choix."

"Avoir besoin de cette prime, ça démontre qu'il y a un malaise national et que le pouvoir d'achat est vraiment pas bon." - Marion, infirmière

Congés maternité, maladie et payés sont comptabilisés comme du temps de travail et ne privent pas de cette prime exceptionnelle. De même, les salariés qu'ils soient en CDI ou CDD pourront en bénéficier, tout comme ceux qui dépassent le seuil de 3000 euros par mois à cause d'astreintes : les éléments variables de la paie ne sont pas pris en compte.

Sandrine est secrétaire de régulation, elle touche environ 1500 euros par mois. "Moi je suis du côté de la consommation, ça tombe très bien cette prime parce qu'on se fait un petit plaisir, on part au ski !". Relancer la consommation c'est l'un des objectifs affiché de cette prime "Macron".

Alors pourquoi ne pas réviser les salaires vers le haut ? "Ici, on attend que ça ! répondent en coeur Marion et Sandrine." Mais leur rémunération est déterminé par un point, multiplié par un coefficient : "Ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment vu leur salaire augmenter, explique Clément Larcher, directeur sur le territoire d'Avignon, le fait que cette prime soit exonérée de charges pour nous et d'impôts pour eux nous a forcément encouragé à leur verser."