Le groupe des arts de la table Arc obtient 45 millions d'euros de financements pour se relancer

Le groupe Arc va pouvoir passer les fêtes à l'abri. L'entreprise annonce dans un communiqué, mercredi 1er décembre 2021, avoir conclu un accord de financement de 45 millions d'euros, "lui permettant de couvrir durablement ses besoins en trésorerie".

Le spécialiste des arts de la table, originaire d'Arques dans le Pas-de-Calais, va donc recevoir 16 millions d'euros de son actionnaire principal, 16 millions d'euros en prêt auprès de l'Etat et des collectivités locales (Région et communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer) et 13 millions d'euros en prêt d'un nouveau prêteur privé.

16 millions de prêt de l'actionnaire principal

Après un audit industriel, le ministère de l'Industrie a indiqué à l'Agence France-Presse que cet argent ne doit pas constituer "une rustine de court terme" mais une "solution pérenne", souhaitant "qu'on ne se retrouve pas avec une mauvaise surprise dans six mois ou un an".

Cet accord représente une bouffée d'air frais pour Arc qui a connu ces derniers mois des difficultés, avec un logiciel de commandes défaillant ainsi que des problèmes dans la chaîne logistique au niveau des emballages. Ce à quoi sont venues s'ajouter les hausses des prix de l'énergie qui augmentent les coûts de production dans toute l'industrie.

"Le groupe est ainsi armé pour faire face à la forte demande de ses clients, avec un carnet de commandes plein", explique Arc qui emploie 4 500 salariés en France. L'accord de financement doit encore être conclu au mois de décembre par le tribunal de commerce de Lille.