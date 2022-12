Le groupe Europlasma stoppe deux sites cet hiver face "à la conjoncture énergétique"

C'est une illustration des problèmes que les prix des énergies peuvent poser aux industriels, malgré les boucliers mis en place par le gouvernement. De ce côté là "en France nous avons plutôt de la chance" dit Jérôme Garnache-Creulliot, le Pdg d'Europlasma. Sauf que sa société se trouve quand même contrainte à "s'adapter" face à l'explosions des prix de l'électricité et du gaz. Le groupe Europlasma, fabricant de fours et de torches industrielles et spécialisé dans le traitement des déchets dangereux, activités relativement énergivores, décide de mettre à l'arrêt deux de ses sites "jusqu'au 1e avril". Il s'agit du site de traitement de déchets amiantés Inertam, 70 salariés, situé à Morcenx dans les Landes et du fabricant d'anodes pour condensateurs électrolytiques Satma Industries à Goncelin, en Isère, qui compte 48 salariés.

Une pause programmée et préparée

Une situation que le groupe dit avoir anticipé. En gonflant les stocks au préalable par exemple chez Satma Industries. "En réalité, explique le Pdg Jérôme Garnache-Creuillot, on a commencé à adapter notre production et notre organisation en fonction des évolutions du coût de l'énergie au tout début de la reprise. Très rapidement on a décidé de s'organiser de manière à produire de manière massive pendant la période d'été, qui est la période la plus intéressante sur le plan énergétique, et puis pendant les heures creuses. On a constitué un très gros stock de produits finis et on a arrêté la production dans le courant du mois de novembre parce que l'énergie était devenue beaucoup trop chère". Des produits que le site va continuer à commercialiser et livrer à ses clients pendant l'hiver.

"Il y a des périodes pendant lesquelles on n'a pas forcément intérêt à produire"

Selon Jérôme Garnache-Creuillot il n'y avait pas tellement le choix. Répercuter les hausses de tarifs dans les prix de vente aurait été se mettre en danger face à la concurrence asiatique. Alors "on a amélioré les process de manière à être le moins énergivore possible, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire de ce point de vue là, et des investissements l'année prochaine, notamment à Goncelin" mais en attendant "oui il y a des périodes pendant lesquelles on n'a pas forcément intérêt à produire. Donc il vaut mieux s'arrêter et préparer au mieux le redémarrage de l'activité au moment ou ce serait opportun et puis accélérer les cadences à ce moment là". Et le patron d'expliquer encore que "historiquement", ce n'est pas quelque chose d'inédit. "Pour le coup à Goncelin, à l'usine à l'époque de Pechiney il y avait une saisonnalité, avec une très forte activité en été, à contre-temps de la saison de ski."

Des salariés en vacances ou en formation

Grâce à "l'anticipation" décrite plus haut on a bien compris donc que tous les salariés des deux sites ne vont pas être complètement privés d'activité pendant 4 mois. Pour ceux dont c'est le cas il y a des plans différents du pur chômage partiel. "Aujourd'hui Inertam et Satma Industries sont en arrêt partiel longue durée, explique le Pdg, mais on encourage les gens, qui ont beaucoup travaillé cet été, à utiliser leur compte épargne temps, à prendre des congés. Et puis on a encore beaucoup besoin de formations et il y a énormément de formations qui sont mises en place au niveau du groupe, de manière à ce que ce soit un arrêt partiel qui soit le moins le moins pénible ou le moins traumatisant possible". Il faut dire que ces deux entreprises et leurs salariés ont vécu récemment des périodes de redressements judiciaires, avant justement leur reprise par Europlasma, et pour Jérôme Garnache-Creuillot "il y a eu une demande très forte et quelque part il y a une obligation qui nous est faite de garantir par exemple des rendez vous permanents de travail à l'usine". Pour garder le contact et là aussi préparer au mieux la reprise.