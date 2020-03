Landes : Gascogne Bois ferme son site de Castets, près de 100 emplois menacés

Le groupe industriel landais du papier et de l'emballage Gascogne va fermer sa filiale "bois". Au total, 92 postes sont menacés sur les sites de Castets et d'Escource, dans les Landes.

Le groupe Gascogne, géant industriel du papier, du bois et des emballages, va mal. L'entreprise prévoit de fermer le site de Castets, dans les Landes. Gascogne Bois est le premier opérateur du bois en France, et premier fournisseur pour la fabrication de palette et d'emballages.

Ce lundi 3 mars, selon un délégué syndical du site, la direction du groupe a réuni les salariés du site de Castets pour leur annoncer la fermeture du site, et le déclenchement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Une décision justifiée par des résultats en baisse et une situation économique de la filière bois très compliquée. Ces derniers années, l'entreprise a perdu de nombreux clients et des parts de marché.

La fermeture du site va entraîner de lourdes conséquences pour l'emploi : des dizaines de postes vont être supprimés au sein de l'entreprise. En tout, 92 emplois sont menacés. Parmi eux, on en compte 74 au sein du site de Castets. Une vingtaine de postes administratifs sont également concernés à Escource, le siège sociale de Gascogne Bois.

La direction du groupe se refuse pour l'heure à tout commentaire sur la situation.

Plus d'infos à venir.