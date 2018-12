Le groupe Intra rachète le site de l'ancienne imprimerie de Fouilloy à l'est d'Amiens

Le groupe Intra basé à Camon à l'est d'Amiens, va bientôt s'installer sur le site de l'ancienne imprimerie de Fouilloy à une douzaine de kilomètres. Le président vient de racheter le bâtiment suite à l'arrêt de l'activité de Roto Picardie.

Fouilloy, France

Bientôt une nouvelle vie pour le site de l'ancienne imprimerie de Fouilloy à l'est d'Amiens. Le président du groupe Intra qui construit des réseaux de fibre optique et de chaleur et s'occupe aussi de raccorder les parcs éoliens au réseau électrique, vient de racheter le bâtiment de 4 000 mètres carré après l'arrêt de l'activité de Roto Picardie il y a quelques mois. L'imprimerie employait une trentaine de personnes. Ce rachat permet à Roto Centre, le propriétaire de Roto Picardie, de continuer son activité près d'Orléans.

Un site plus grand pour développer son activité

Joël Péron, le président du groupe Intra, explique qu'il commençait à se sentir à l'étroit dans les locaux qu'il loue encore à Camon. Il est passé en deux ans d'une vingtaine d'employés à une centaine. Il espère 200 salariés d'ici 3 à 5 ans sur le site.

Un espace de formation et un espace de télétravail

Le groupe Intra vient s'installer avec l'un de ses partenaires, Energie Team qui exploite l'énergie éolienne. Sur le site, il y aura aussi un espace de formation pour les métiers dans le domaine des énergies renouvelables. Un espace de télétravail va être créé, à l'endroit où se trouvait la rotative. Des agents d'Amiens Métropole qui habitent le secteur pourront ainsi venir y travailler, explique Joël Péron. La proximité entre le lieu de travail et le lieu d'habitation d'une grande partie de ses salariés, a aussi pesé dans le choix du site pour le dirigeant. Au moment où il a choisi le nouveau lieu d'implantation de son entreprise, il s'est rendu compte que plus de la moitié de ses salariés habitent à dix, vingt kilomètres à l'extérieur d'Amiens.

Le déménagement devrait avoir lieu en mars prochain.