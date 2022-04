Le groupe isérois de transport par câble Poma, partenaire des championnats du monde de ski 2023

Les championnats du monde de ski qui se dérouleront en 2023 à Courchevel et Méribel (Savoie), seront aussi une vitrine pour le groupe isérois Poma et son savoir-faire en matière de remontées mécaniques et transports par câble.

Le groupe isérois Poma, basée à Voreppe, en Isère, a signé cette semaine dans le cadre du salon grenoblois Moutain Planet, un accord de partenariat avec l'organisation de Courchevel Méribel 2023. Les championnats du monde de ski auront lieu dans les deux stations savoyardes du 6 au 19 février 2023. Un évènement mondial que ne pouvait pas rater Poma, spécialiste des remontées mécaniques et des transports par câble.

"Il était évident pour nous, souligne dans un communiqué Fabien Felli, vice-président du directoire de la société Poma, en tant que constructeur national très implanté sur notre territoire [...]de soutenir cet évènement exceptionnel pour la montagne et pour le ski en France et à l'international. Nous partageons avec Bernard Front et Perrine Pelen (responsables de l'organisation) les mêmes valeurs, le même ADN et le même amour de la montagne". "Un tel événement, aussi rare sur le territoire français, constitue une opportunité majeure de mettre en avant le savoir-faire de nos entreprises et de nos stations tricolores". Courchevel et Méribel sont aussi deux stations où Poma bénéficie d'un ancrage historique fort.