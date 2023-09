Le groupe isérois King Jouet, représenté au salon du "Jouer Français" à Saint-Ouen

C'est le leader français de la distribution de jouets, et il est originaire de Voiron en Isère : King Jouet. Le groupe est présent pendant deux jours, à partir de ce mardi 5 septembre, à Saint-Ouen en région parisienne, pour la troisième édition du salon du "Jouer Français". Dans un contexte d'inflation et de concurrence étrangère, entretien avec le directeur général de King Jouet, Philippe Gueydon.

France Bleu Isère : Le salon du "Jouer Français" se tient dans un contexte d'inflation pour les Français et pour les industriels, à quoi peut-on s'attendre pour le prix du jouet ?**

Philippe Gueydon : On peut considérer que pour le jouet, l'inflation est derrière nous. Le marché a subi en 2021/2022 des augmentations de prix assez sensibles, le cumul des deux années est d'à peu près +12%, mais qui étaient avant tout liées à des problématiques de transport, peu de matières premières. Par contre, on a eu un boom des prix des containers. Et là heureusement, sur 2023 on est revenu à des tarifs de transport plus normaux. On peut d'ores et déjà annoncer que, sur le Noël 2023, il n'y aura quasiment pas d'inflation.

Le salon est dédié aux jouets français, c'est important de valoriser ce savoir-faire national par rapport, peut-être, à une concurrence étrangère ?

Alors je rappelle que c'est "jouer" avec un "R" : à la fois des fabricants mais aussi des créateurs. L'entreprise qui intervient pour mesurer le poids de chaque intervenant considère que c'est à peu près 18% des ventes en France [ndlr. de produits français]. Chez King Jouet, c'est un peu plus : on est plutôt à environ 20%. Donc un produit sur cinq vendu dans nos magasins est un jouet français. C'est une part qui tend à se développer, on pousse dans ce sens-là car on pense qu'il a une logique : King Jouet est une entreprise française donc on pousse les fabricants français. Et puis bien entendu, cela s'inscrit complètement dans la problématique du moment, à savoir d'arriver à consommer plus local. C'est une problématique à laquelle on a aussi à faire face dans notre secteur du jouet.

Justement quelles sont les tendances de consommation, les jouets du moment ?

Alors on a différentes tendances. On est toujours avec des années de cartes Pokémon, les cartes à collectionner continuent d'être très à la mode du côté de nos enfants. On a aussi le constructeur Lego, avec ses briques, qui continue à faire partie de nos meilleures ventes. De petits jeux avec une composante électronique, aussi. Selon l'âge de l'enfant, selon ses intérêts, c'est un panel varié. Et bien entendu, dans ces jouets, il y a aussi une part de de jouets français : tout ce qui est jeux de société ou jeux d'activités, où on a de vrais acteurs en France. C'est un segment qui continue à bien se se vendre sur l'année 2023.