Le groupe Jouve, basé à Mayenne, décroche un contrat de plus d'un milliard de dollars aux États-Unis

On va parler de la Mayenne jusqu'aux États-Unis : le groupe Jouve, basé à Mayenne et spécialisé dans le traitement des données, a décroché un contrat de 1,4 milliards de dollars sur dix ans avec le gouvernement américain. Le groupe va être chargé de numériser des documents du bureau américain des brevets. 1150 emplois vont être créés au total pour ce nouveau contrat, dont 150 en France et une trentaine à Mayenne.

"Une fierté pour une entreprise de taille intermédiaire"

Le groupe Jouve va "assurer toute la chaîne documentaire" pour gérer l'obtention des brevets auprès l'USPTO (United States Patent and Trademark Office), le bureau américain des brevets. "Nous allons recevoir un certain nombre de mail d'entreprises qui demandent à obtenir un brevet, elles vont envoyer dans un mail un descriptif du caractère innovant. Elles vont envoyer une photo, un schéma, des articles de presse tentant à montrer son caractère innovant. L'ensemble de ces documents vont être logés dans un mail. Nous allons identifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce mail, le mettre en page pour donner une lecture rapide, automatisée. Et puis, nous allons en assurer la composition et la publication pour que le brevet puisse être publiable et transparent", décrit Thibault Lanxade, le PDG du groupe Jouve.

Les salariés du groupe basé à Mayenne travaillent sur ce projet "depuis quatre ans". "C'est une fierté pour une entreprise de taille intermédiaire installée à Mayenne. C'est une belle aventure parce que nous avons vendu nos activités d'imprimerie et nous sommes maintenant devenus une entreprise 100% digitale", affirme Thibault Lanxade. Et d'ajouter : "C'est la transition réussie d'une entreprise locale sur le plan numérique de ses métiers, mais également à l'international".

Le groupe Jouve va construire une usine dans l'Etat américain de l'Oklahoma pour mener à bien ce nouveau contrat. Les recrutements ont d'ores et déjà commencé : le groupe va presque doubler son nombre de salariés : 1150 emplois vont être créés au total alors que le groupe emploie actuellement 1500 salariés dans 8 pays, dont 800 en France.