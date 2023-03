Le groupe Klépierre de passage à Grand Place Grenoble pour faire des économies d'énergies

Des responsables de la société Klépierre, propriétaire depuis 2015 du centre commercial Grand Place à Grenoble, arpentent depuis hier et jusqu'à ce mercredi, jour et nuit, les allées du centre pour traquer les dépenses d'énergie inutile !! Klépierre a lancé depuis 2019 un programme d'économie d'énergie baptisé "boost", qui est devenu encore plus nécessaire face aux hausses de tarifs. Rencontre avec Thomas Aquizerate, directeur RSE et développement durable France chez Klépierre.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Quel est le but du programme "boost" que vous déclinez dans tous vos centres commerciaux ?

Thomas Aquizerate - Nous cherchons à piloter nos consommations énergétiques et, de fait, à les diminuer, afin de réduire la charge locative de nos locataires et aussi dans l'esprit du plan de sobriété qui a été demandé par le gouvernement qui était de moins 10 % au mois d'octobre pour la période hivernale. Nous avons largement dépassé cet objectif puisque nous sommes globalement sur la France à -35 % sur cette période octobre, janvier, février. Notre but est de continuer bien sûr dans cet esprit là. Nous avons une cinquantaine de centres commerciaux en France et sur un an, on a réduit l'équivalent de la consommation d'une population de 50 000 à 55 000 habitants. Donc ça fait quand même une quantité importante de kilowattheures, de mégawattheures, économisés.

Les solutions ? Éteindre les lumières, changer les sources lumineuses... Ça fait partie des pistes ? Qui sont finalement assez classiques de ce qu'on peut faire chez soi...

Tout à fait. On change les luminaires en LED, tous les équipements de pilotage, et puis après on essaye de mettre des équipements les moins consommateurs en énergie possible. Il y en a de toutes sortes à tous les niveaux. Ça vaut pour le chauffage, la ventilation, la clim bien sûr donc, et tous les petits instruments qui nous permettent aussi de jouer sur les consommations du jour, de mieux les piloter : les variateurs, sur les pompes, sur tous les équipements possibles et imaginables.

Un centre commercial il faut que ça brille, que ça attire l'œil. C'est fait pour consommer. Est ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Comment fait-on pour éclairer, mais pas trop ?

Alors il y a effectivement un équilibre à trouver entre le confort des locataires et des clients du centre, qui viennent aussi pour trouver un certain environnement, un cadre de shopping qui répond à leurs attentes. Donc c'est un équilibre qui n'est pas forcément toujours facile à trouver mais bon, dans le contexte actuel, inflationniste et de coût d'énergie qui augmente énormément, les gens comprennent, mais ce n'est pas toujours si simple que ça. Donc on fait par étapes, On commence par baisser l'éclairage pendant une certaine durée, à 30 % par exemple, et puis on élargit au fur et à mesure. L'idée étant qu'évidemment, dès qu'il y a les premières plaintes, ou quand les gens vraiment commencent à se dire que c'est trop, on essaie de voir si on peut revenir en arrière légèrement ou ajuster comme il faut. Mais l'idée c'est d'y aller par étape. On ne fait pas tout d'un coup, on ne baisse pas de 80 % du jour au lendemain. Et puis on est toujours en concertation assez proche avec nos locataires. On leur explique en amont. Après, on présente aussi les bons résultats, on explique ce que ce serait si on n'avait pas fait ça. Par exemple en termes de facture et au final, et généralement, ça se passe bien.

Il y a des limites ? Dans le cas de Grand Place par exemple vous dites que vous n'avez pas la maitrise du chauffage par exemple.

C'est un peu particulier ici effectivement. Chez nous on a très peu de centre dans cette situation, c'est à dire que le chauffage est directement amenée par la Ville. C'est le chauffage urbain comme on l'appelle. Donc là, on n'a pas trop la mainmise sur l'approvisionnement, donc on ne peut pas piloter aussi finement qu'on le souhaiterait si ces équipements nous étaient propres.

Vous ne pouvez pas baisser la température la nuit par exemple ?

Non. En tout cas ce n'est pas aussi simple que ça. On est en concertation avec la mairie, on peut essayer de trouver des solutions d'ajustement, ça va dans le sens de tout le monde, mais c'est vrai qu'on n'a pas la main. Ce soir, par exemple (mardi soir) si on voulait baisser la température pour voir quelle serait la consommation, pour faire un test grandeur nature on ne pourrait pas.