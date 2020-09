Le groupe Lactalis investit près de 3 milliards d'euros aux Etats-Unis

Le groupe agrolimentaire mayennais Lactalis s'empare du marché américain en annonçant racheter la branche fromages naturels de Kraft Heinz, marque américaine connue pour son ketchup. Ce rachat, qui doit encore être autorisé par les autorités américaines, s'élève à 2,7 milliards d'euros et pourrait être finalisé début 2021.

« Notre Groupe est présent aux USA depuis plus de quarante ans et cette opération représente une nouvelle étape significative pour Lactalis, déclare Emmanuel Besnier, Président du Groupe Lactalis, dans un communiqué."La marque KRAFT, plus que centenaire, est emblématique du secteur des fromages outre atlantique. Au-delà d’une consolidation de nos positions dans le secteur des fromages, notre objectif sera de développer l’internationalisation de ces marques dans de nombreuses régions dans le monde en synergie avec nos implantations internationales »

Lactalis rachète les marque Kraft, Cracker Barrel, Breakstone's, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman's sur le territoire américain. L'accord prévoit également que Lactalis puis développer certaines marques de Kraft, à l'international. L'ensemble de ces activités représente un chiffre d'affaire de 1,8 milliards de dollars.

Avec cette nouvelle acquisition, les USA, deviendront le premier pays du Groupe Lactalis après la France. Lactalis American Group fabrique aujourd’hui des fromages et des produits frais dans huit sites industriels aux Etats-Unis et cette acquisition complète l’activité industrielle par trois sites situés dans les états de Californie, New York et du Wisconsin. 750 salariés vont rejoindre le groupe mayennais qui en compte déjà 2600 outre atlantique.