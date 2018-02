Torcé, France

Après plusieurs dizaines de comptes annuels déposés auprès du greffe du tribunal de Laval ces derniers jours, deux autres sociétés du groupe laitier se mettent en conformité avec la loi Sapin II sur la transparence de la vie économique. Il s'agit de Lactalis Nutrition Santé et de Lactalis Nutrition Diététique. Ces deux sociétés sont installées au Parc d'Activités de Torcé en Ille-et-Vilaine. Ces derniers jours, LNS et LND ont déposé les comptes des années 2011, 2013, 2015 et 2016. Les comptes de l'année 2014 avaient été déposés en mars 2016 pour ces deux sociétés. LNS avait aussi déposé par le passé ses comptes pour les années 2009, 2010 et 2012.

Lactalis Nutrition Santé est la société qui gère l'usine mayennaise de Craon. Celle où est fabriquée la poudre de lait infantile sous les marques Picot et Milumel. La production de poudre de lait est à l'arrêt dans cette usine depuis le mois de décembre.