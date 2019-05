Le groupe Lactalis prêt à engloutir du parmesan ? "On ne commente pas des rumeurs"

Laval, France

Le groupe Lactalis veut-il goûter encore aux spécialités italiennes ? L'Italie, Lactalis connait bien. Le leader mondial des produits laitiers est déjà le propriétaire de nombreuses marques comme Parmalat par exemple, depuis 2011. Les autorités italiennes, à l'époque, avaient tout tenté pour faire capoter l'affaire. En vain.

Le quotidien, Il Corriere della Serra, souligne que les célèbres fromages italiens dont le Parmigiano Reggiano sont le symboles du "made in Italy" à l'étranger. Des négociations auraient même débuté poursuit le journal. En Italie, on dément. Contacté, le groupe Lactalis garde le silence et se mure derrière un "on ne commente pas des rumeurs".

En tout cas, cette possible acquisition provoque l'émoi de l'autre côté des Alpes. Les syndicats agricoles protestent, dénoncent l'éventuelle vente d'une partie de l'âme agroalimentaire italienne. Une affaire économique et sociale qui a pris une tournure politique : "nous ferons tout pour protéger notre production de l'assaut des multinationales. Cette marque historique sera défendue" a assuré, à Rome, le gouvernement...