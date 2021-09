Le groupe Lactalis rachète la marque Leerdammer à la société Bel

Le géant laitier mayennais Lactalis annonce le rachat de la marque Leerdammer au groupe Bel et de tous ses droits rattachés. Lactalis s'offre une des marques de fromage les plus emblématiques d'Europe.

C'est une opération en voie de finalisation et une opération importante. Le groupe mayennais Lactalis acquiert la marque Leerdammer jusque-là détenu par Bel. Les deux groupes agroalimentaires étaient entrés en négociation exclusive le 19 mars 2021. Bel cède également tous les droits rattachés de Leerdammer en échange de la participation de Lactalis dans son capital. L'entreprise mayennaise s'engage à distribuer également des produits du groupe Bel en Allemagne, en Italie et en Ukraine.

"Avec l’acquisition de Leerdammer et de Shostka, le Groupe Lactalis va compléter son offre d’une gamme de produits connus et appréciés des consommateurs. Notre volonté est de faire de la marque européenne Leerdammer une marque mondiale, en nous appuyant sur l’envergure du Groupe Lactalis. Nous sommes ravis d’accueillir de nouvelles équipes et leur savoir-faire fromager au sein du Groupe" explique Emmanuel Besnier le président du groupe Lactalis.