Le groupe Lactalis renforce sa présence en Italie en rachetant la société Nuova Castelli

Laval, France

Le groupe Lactalis annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de la société Nuova Castelli. L'entreprise mayennaise rachète la totalité du capital qui était détenu à 80% par un fonds d'investissement britannique.

Le spécialiste des fromages typiques italiens

Nuova Castelli est une société spécialisée dans la production et la distribution de nombreux produits laitiers parmi les plus renommés de la tradition laitière italienne et des fromages AOC tels que le Parmigiano Reggiano (le parmesan), la Mozzarella di Bufala Campana et le Gorgonzola.

Des marques connues

Nuova Castelli possède 13 sites en Italie et trois à l'étranger (Pologne, Hongrie et Etats-Unis). Les marques les plus connues du portefeuille sont Castelli, Mandara et Alival.

En 2018, le groupe italien a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions d’euros, dont 70% à l’export.

Avec cette acquisition, le groupe Lactalis renforce son leadership dans la distribution de fromages AOC sur les marchés internationaux, où il est déjà leader avec une présence dans plus de 140 pays. Le numéro un mondial du lait renforce aussi sa position de leader en Italie avec plus de 5500 collaborateurs et 29 usines.

Cette opération reste toutefois soumise à la validation des Autorités de la Concurrence explique la société lavalloise.