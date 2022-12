Le groupe laitier mayennais Lactalis va participer à la reconstruction de l'Ukraine

Le géant laitier mayennais Lactalis a participé aux côtés du Président de la République Emmanuel Macron mardi 13 décembre 2022, à une réunion "pour reconstruire" l'Ukraine. Deux autres entreprises du département de la Mayenne ont aussi été présentes dans les discussions : Séché Environnement et le carrossier Gruau. L'entreprise agroalimentaire s'engage à offrir du lait infantile pour les enfants ukrainiens et veut continuer à collecter le lait dans ce pays en guerre avec la Russie depuis février 2022.

"On a fait plusieurs donations via le ministère des Affaires étrangères", souligne Christophe Piednoël, directeur général de Lactalis en charge de la communication. "On a envoyé du lait infantile, des palettes de lait Lactel et tout ce qui pourrait être utile aux populations". Autre action menée par le géant mayennais : continuer les collectes de lait sur place. "Aider l'Ukraine, c'est permettre aux éleveurs et aux agriculteurs ukrainiens de vivre et de continuer à former des équipes et à offrir de l'emploi et des salaires aux Ukrainiens", affirme Christophe Piednoël.

Lactalis présent en Ukraine depuis 25 ans

Le groupe Lactalis possède 3 sites dans le pays de l'Est en guerre avec la Russie depuis février 2022. "On a vraiment une histoire très forte avec ce pays", rappelle le directeur de la communication. "On possède trois sites de transformation qui sont plutôt à l'est et au sud de l'Ukraine, donc dans les zones les plus impactées par les combats". Le géant agroalimentaire annonce également que son site de Mykolaïv, dans la zone qui a été récemment libérée par l'armée ukrainienne, près de Kherson, "tourne de nouveau à plein régime. Nous avons plus de 800 collaborateurs sur place".

Lactalis qui place avant tout la sécurité de ses employés ukrainiens, en proie aux bombardements russes. "La règle numéro un, c'est qu'ils puissent travailler en sécurité, c'est-à-dire que dès qu'il y a des menaces ou des risques militaires, évidemment, les collaborateurs sont protégés dans des abris ou ne viennent pas travailler", précise le directeur général de la communication Christophe Piednoël.

"On subit à la fois les menaces militaires et puis également des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Le mot d'ordre, c'est le personnel en totale sécurité. L'ensemble de nos équipes sont aujourd'hui en sécurité et sain et sauf", rassure Christophe Piednoël.

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un don d'un milliard d'euros à l'Ukraine pour sa reconstruction. Le ministre de l’Économie Bruno le Maire a également annoncé la signature d’un accord de coopération dans le domaine numérique (cybersécurité, financement des start-up, formation et accompagnement, etc.).