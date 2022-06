Le groupe lyonnais GL Events va être choisi pour gérer CO'Met à Orléans

On connaît désormais le nom du (très probable) futur gérant de CO'Met à Orléans : la société GL Events sera proposée aux élus comme délégataire pour s'occuper du nouveau grand équipement de la métropole d'Orléans - à la fois grande salle de sport et de spectacle, palais des congrès et parc des expositions. Le choix doit officiellement être entériné le 12 juillet en conseil métropolitain. Le chantier lui-même touche à sa fin, il a coûté 140 millions d'euros, et il s'agira désormais de faire vivre ce lieu, voire de le rentabiliser...

Un poids-lourds de l'événementiel

GL Events est un groupe basé à Lyon, et c'est un véritable mastodonte du secteur événementiel : 740 millions de chiffre d'affaires l'an passé, une présence forte à l'international, et 3 filiales couvrant toutes les facettes des métiers de l'événementiel. Le groupe gère ainsi déjà les centres de congrès de Lyon, de Toulouse, de Strasbourg mais aussi de Barcelone, de Shangaï et de Rio, sans oublier les parcs expos de Reims, de Caen et de St Etienne.

Le Grand Palais éphémère à Paris, l'une des réalisations récentes signées GL Events © Maxppp - Christophe Petit Tesson

Son nom est aussi associé à l'organisation de nombreux événements sportifs, comme la prochaine coupe du monde de football au Qatar ou les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu cet été dans l'Oregon, aux Etats-Unis. GL Events est d'ailleurs le propriétaire du Lyon olympique universitaire, le club de rugby qui évolue en Top 14. Parmi ses réalisations récentes, on peut également citer le Grand Palais éphémère, installé sur le Champ de Mars à Paris. GL Events a peut-être un peu moins de références dans le domaine du spectacle, même si le groupe a déjà dans son portefeuille le Zénith de Clermont-Ferrand et le Scarabée de Roanne.

Une mise en service étalée entre septembre et janvier

La mise en service de CO'Met sera progressive : dès septembre pour le Parc des expos, en novembre pour le palais des congrès, et en janvier pour la grande salle. On ne sait pas encore à partir de quand l'OLB y jouera, cela dépendra peut-être de son repêchage ou non en championnat Elite de basket selon la rétrogradation ou non de l'Elan béarnais ; si le club évolue en pro-B, les basketteurs orléanais pourraient devoir patienter un peu pour fouler ce nouveau parquet. Outre CO'Met, la délégation de service public qui sera confiée à GL Events inclut le Zénith, le centre de conférences et le Chapit'Ô.