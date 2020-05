Le groupe mayennais Actual Leader va continuer à sponsoriser trois clubs de Ligue 1 de football

Le groupe d'intérim mayennais Actual Leader est très présent dans le sponsoring sportif. Il y a la voile et le trimaran Ultim mais également le football. En plus d'être actionnaire du Stade lavallois (National), Actual Leader est sponsor de trois équipes de Ligue 1, Angers, Nice et Dijon.

Le football professionnel est à l'arrêt depuis un mois et demi. Et son avenir est un peu en suspens. La crise sanitaire risque bien de se transformer en crise économique pour ce secteur comme pour d'autres. Alors, comment les partenaires privés envisagent-ils leurs investissements pour les prochaines saisons ?

En Mayenne, Actual Leader, spécialisé dans l'intérim et les ressources humaines, sponsorise trois clubs de Ligue 1 : le Sco d'Angers, l'OGC Nice et le Dijon FCO. L'entreprise est aussi actionnaire du Stade lavallois en National. Pour Samuel Tual, le PDG du groupe Actual Leader, il ne faut pas tout remettre en cause mais les clubs devront tenir compte du fait que cette saison n'est pas allée à son terme : "il y aura des négociations et des discussions sur ces aspects budgétaires. Mais à ce jour, les discussions n'ont pas commencé. D'une part, il y aura une négociation sur le manque de matches réalisés mais aussi des sujets autour des budgets de la saison prochaine. C'est une crise sans précédent, nous n'avons pas beaucoup de visibilité, les entreprises auront beaucoup moins de revenus et il y a fort à parier qu'il faudra réajuster les engagements dans les années à venir."

Le sponsoring sportif comme axe de communication

Cela fait de nombreuses années que le groupe Actual devenu Actual Leader investit dans le sport pour communiquer sur son image. Il y a d'abord eu la voile (avec le skipper Yves Le Blévec) et le Stade lavallois en football. Puis des clubs plus prestigieux évoluant au premier échelon français. Samuel Tual : "dans la culture de l'entreprise, dans les axes de communication, le sponsoring fait partie des vecteurs que nous avons privilégiés, il n'y a pas de raison que cela soit remis en cause. Nous allons poursuivre notre engagement dans la voile. Je pense que côté football, ce sera la même chose. Tout cela est une question de dimensionnement et de budget. On ajustera si nécessaire mais le groupe continue d'avancer."