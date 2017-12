Le groupe mayennais Gruau s'associe avec Thalès pour imaginer le "véhicule du futur" de la police et de la gendarmerie

Les deux entreprises ont imaginé un toit connecté et mobile à la place des traditionnels gyrophares.

C'était il y a quelques jours au salon Milipol à Paris, un rendez-vous réservé aux professionnels dans le domaine de la sécurité intérieure. À cette occasion, le carrossier mayennais Gruau et Thalès, société spécialisée dans le secteur de la défense et de la sécurité, ont annoncé avoir conclu un partenariat afin de développer un outil innovant pour les forces de police et de gendarmerie.

Le toit connecté - DR - Groupe Gruau

Il s'agit d'un coffre de toit connecté et amovible qui remplace la rampe lumineuse et sonore que tout le monde connaît. Un nouvel outil avec l'ensemble des moyens de communication actuels et des fonctions inédites pour un tel véhicule: surveillance vidéo, accès à diverses bases de données, partage de documents via une connexion haut débit. Gruau et Thalès expliquent qu'avec l'intégration de tous les équipements dans ce coffre, les policiers et les gendarmes bénéficieront d'un meilleur aménagement de leurs voitures de patrouille et d'un espace de travail intérieur plus agréable.

Un des véhicules avec le toit connecté présenté au Milipol - DR - Groupe Gruau

Pour l'instant, aucun contrat de vente n'a été signé avec le ministère de l'Intérieur. Nous en sommes dans la phase de réflexion. Une porte-parole de l'entreprise mayennaise a précisé à France Bleu Mayenne que les patrons de la police et de la gendarmerie se sont montrés très intéressés par ce coffre de toit connecté.