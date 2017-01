Le groupe mayennais Séché Environnement s'agrandit

En faisant l'acquisition de 3 sociétés, l'industriel de Changé renforce sa présence dans le grand Ouest.

La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Séché Environnement annonce, dans un communiqué, "la conclusion d'un accord sur le rachat, auprès du groupe familial Charier, de 3 sociétés spécialisées dans la gestion de déchets". L'entreprise de Changé poursuit ainsi son développement économique et, avec cette opération, consolide ses positions dans les régions Pays de la Loire et Bretagne. Les nouvelles sociétés liées à Séché Environnement sont basés dans le Morbihan, en Loire-Atlantique et en Ille-et-Villaine. Avec cette opération, le groupe mayennais, un des leaders du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et industriels, compte désormais près d'un millier de salariés.