Le groupe Michelin rattrape peu à peu le retard pris avec la crise du Covid-19

Avec 12,5 % de marge en 2021, le groupe Michelin a retrouvé son niveau d'avant Covid, malgré les perturbations de cette année, entre inflation et crise sanitaire.

Le géant clermontois clôt son année 2021 avec un chiffre d'affaires de 23,79 milliards d'euros. Son bénéfice net a été de plus de 1,8 milliards d'euros, soit une hausse de 200 % par rapport à 2022. Des chiffres encourageants, car meilleurs que ceux initialement attendus.

Des primes plutôt que des augmentations de salaires

L'année 2021 a été synonyme d'optimisme pour Michelin, si bien que les salariés devraient voir leur rémunération variable, c'est-à-dire leur bonus, augmenter. Une initiative qui ne satisfait pas forcément les syndicats, notamment face à la "santé financière insolente" de l'entreprise, estimée par la CGT.

Les syndicats préfèreraient des hausses pérennes sur les salaires, comme l'explique Laura Trincal, à la communication de la CFE-CGC Michelin :

Les primes exceptionnelles sont bienvenues, mais elles ne remplacent pas les augmentations, qui elles sont durables. Ce que les gens attendent, c'est du pouvoir d'achat au quotidien.

Autre source de revendication, les disparités dans la répartition des primes. "Elles profitent surtout aux cadres supérieurs", déplore Laura Trincal. Selon les estimations des syndicats, les bonus reçus par les cadres supérieurs pourraient s'élève entre 37.000 et 96.000 euros, alors qu'elles n'atteignent pas 1.000 euros pour les ouvriers.

Continuer à jongler entre inflation et crise sanitaire

Car en 2021, salariés comme entreprises ont dû faire face à l'inflation. Michelin s'en sort plutôt bien, d'une part car l'entreprise a augmenté ses prix en conséquence, mais aussi grâce au fort rebond de l'activité économique et de la mobilité. La vente de pneu a en effet augmenté l'année dernière de plus de 16 %, permettant de compenser en partie 1,2 milliards d'euros d'inflation.

Une nouveauté notable, les employés Michelin pourront désormais accéder à l'actionnariat chaque année, et non plus tous les deux ans. Si Laure Trincal se dit favorable à cette mesure, elle nuance toutefois : "Souvent chez Michelin, les plans d'actionnariat salariés ne se font que sur quelques actions, donc la participation des salariés au capital de l'entreprise reste dans une moyenne basse." En effet, les bibs sont généralement plafonnés à une dizaine d'actions.

Concernant les dividendes des actionnaires, ils devraient justement être doublés et grimper jusqu'à 4,50 euros. Pour le reste de 2022, l'objectif de Michelin reste le même : garder le cap malgré les perturbations liées à la pandémie : Michelin vise un résultat opérationnel de 3,2 milliards d'euros en 2022.