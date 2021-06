Le groupe Office Depot repris par Alkor : "c'est catastrophique en termes d'emplois"

Le tribunal de commerce de Lille a rendu ce jeudi sa décision concernant Office Depot, en redressement judiciaire. C'est le groupe Alkor qui est choisi pour reprendre le spécialiste des fournitures de bureau. Un choix dénoncé par l'avocate du comité social et économique d'Office Depot, interrogée par France Bleu Orléans.

Maître Céline Pares annonce : "socialement, ce n'est pas possible qu'une solution moins disante socialement de 168 familles soit acceptée par le tribunal !", explique l'avocate du CSE. Elle ajoute : "ce choix est catastrophique en termes d'emplois".

Plusieurs offres de reprise étaient en lice, dont celle d'Adexgroup et Adveo, qui prévoyait la reprise de 58 magasins et la reprise "immédiate" de 628 salariés. Or, la coopérative Alkor prévoit "la reprise de 50 magasins et de 460 salariés du "retail" ainsi que 370 postes supplémentaires à pourvoir au sein d'Alkor Groupe, avec priorité à l'embauche de deux ans."

Le président d'Alkor "heureux"

"Nous sommes heureux d’offrir un avenir solide à nos 830 nouveaux collaborateurs. Ils seront accueillis au sein d’une grande famille qui existe depuis plus de 60 ans. C’est une sécurité pour eux car le modèle coopératif privilégie une vision industrielle de long terme et une gestion de bon père de famille. Cette union immédiatement opérationnelle permettra de renforcer encore notre maillage territorial de proximité et notre capacité d’achat si déterminante dans notre secteur d’activité", réagit dans un communiqué Stéphane Couchot, président d'Alkor France

120 licenciements dans le Loiret

Dans le Loiret, c'est confirmé : les deux sites Office Depot ne sont pas repris, soit 120 suppressions d'emplois, à Ormes et surtout Meung-sur-Loire (licenciements secs). Aucune des offres de reprise examinée ne prévoyait un maintien des sites du Loiret, ce qui provoque une vive colère sur place.

Tous dénoncent le "fonds vautour Aurelius" qui avait repris Office Depot, accusé d'avoir "dépecé" l'entreprise. Une plainte au pénal a même été déposée il y a deux ans.

La voix des salariés n'a pas été entendue !"

"Après le scandale des agissements de notre actionnaire, place à la honte", dénonce le syndicaliste Sébastien Fournier, secrétaire général de l'Unsa Office Depot France. "La voix des salariés n'aura pas été entendue et respectée une fois de plus pour Office Depot France. Mais c’est surtout un carnage social. 1000 salariés qui vont perdre leur emploi malgré plus de deux ans de combats pour éviter la catastrophe provoquer volontairement par notre actionnaire allemand AURELIUS sous les yeux de notre gouvernement malgré nos alertes. Aucune prise de parole publique de nos gouvernants sur ce « bain de sang ». Les salariés et leurs représentants sont en colère de cette décision et nous faisons appel de cette décision. Pourquoi ce mépris ? Qu'avons-nous fait pour mériter tout ça ?" conclut Sébastien Fournier, secrétaire du comité central social et économique d'Office Depot, et lui même salarié à Ormes, dans le Loiret. Cet appel de la décision du tribunal de commerce de Lille est suspensif, précise l'avocate Céline Pares.