Le groupe Orange annonce son arrivée dans la zone Interives de Fleury les Aubrais

L'annonce a été faite ce lundi, au siège régional d'Orange, Rue Eugène Turbat : Orange s'apprête à déménager une partie de ses services sur un nouveau site, dans la toute nouvelle zone d'activités Interives, à Fleury les Aubrais. " Aujourd'hui, la stratégie d'Orange, c'est effectivement de regrouper les services sur un ou 2 sites dans chaque ville" explique Emmanuel Rochas, le directeur Régional d'Orange pour le Centre et la Normandie. " A Orléans, on est en surcapacité en terme de locaux mais ils ne sont pas toujours en bon état. La plupart des sites datent des années 60 ou 70". D'où ce projet d'un bâtiment neuf et plus fonctionnel sur le site Interives.

Une nouvelle organisation pour Orange

Sur Orléans et la Métropole, Orange compte actuellement 4 sites :

la direction régionale et les supports RH, rue Eugène Turbat, dans le quartier Saint Marceau, à Orléans

et les supports RH, rue Eugène Turbat, dans le quartier Saint Marceau, à Orléans un centre d'appel, rue du Grenier à Sel

rue du Grenier à Sel des équipes techniques , rue Eugène Vignat

, rue Eugène Vignat Et un autre plateau technique avec une usine à courrier à Fleury les Aubrais.

Emmanuel Rochas dans les locaux d'Orange à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Aujourd'hui, le projet est de regrouper sur un seul et même site à Interives toutes les activités tertiaires, soit 470 salariés sur les 900 que compte Orange dans la métropole. " Le choix d'Interives s'est imposé assez facilement, on est proche de la gare, proche du centre ville et proche aussi des sites qu'on va conserver à savoir le centre d'appel et une partie des équipes techniques de Fleury."

Un nouveau bâtiment très végétalisé

Le nouveau bâtiment Orange fera 6.500 mètres carrés. Il doit sortir de terre, début 2021. " Ce sera très fonctionnel avec des espaces collaboratifs et très numériques" explique Emmanuel Rochas. " Il y aura également des toits végétalisés et 1.200 mètres carrés d'espaces verts tout autour."

Pas de risques pour l'emploi ?

Ce projet de déménagement a été présenté il y a quelques jours en Comité d'Etablissement. Il suscite évidemment des questionnements chez les salariés. Car, qui dit rapprochement et regroupement, dit parfois suppressions de postes. Mais, chez Orange, ce ne sera pas le cas assure Emmanuel Rochas : " Ce déménagement n'aura pas d'impact organisationnelle sur nos équipes. Elles resteront dans leurs activités et le seul changement, ce sera de découvrir des collègues qu'elles ne connaissent pas aujourd'hui".

Le projet va de toute façon faire l'objet de plusieurs réunions avec les élus et représentants du personnels. " Tout n'est pas encore arrêté" dit-on chez Orange. Le groupe refuse d'ailleurs de communiquer, pour l'instant, le côut de ce déménagement dans un bâtiment dont il ne sera que locataire.