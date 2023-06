Le groupe Partouche réfléchit à l'ouverture de nouveaux casinos dont un en Mayenne

Dans les casinos, malgré le covid et l'inflation, "le niveau de dépenses est resté à peu près le même", déclare Fabrice Paire, président du directoire du groupe Partouche. Les casinos Partouche ont célébré leurs 50 ans jeudi soir à Pornichet (Loire-Atlantique).

Après le covid et malgré l’inflation, dans les casinos, l'activité "a le bénéfice d’avoir une certaine résilience et il se trouve qu’après le confinement et la fin des contrôles sanitaires liés au covid en mars dernier, on a retrouvé un niveau d’activité satisfaisant. Les clients reviennent dans un lieu qui pour nous est un lieu où l’on vient les divertir, leur changer les idées", se félicite Fabrice Paire.

Le groupe espère ainsi ouvrir de nouveaux casinos dans les années à venir : "Il y a des zones en France où il n’y a pas de casinos du tout, c’est en réflexion avec notre ministère de tutelle". Historiquement, les casinos étaient placés en bord de mer et à la montagne, mais "aujourd’hui, il y aurait un besoin sur des villes comme Laval, le Mans, Orléans", projette Fabrice Paire.