Le groupe pharmaceutique Gilbert à la conquête de l'Asie du Sud-Est avec son lait infantile

Le groupe normand Gilbert a officiellement scellé à l'Abbaye aux Dames un accord de partenariat avec Hyphens Group, basé à Singapour. Fleuron de l'économie normande, le groupe comptabilise cinq sites en France dont trois à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), un autre à Falaise (Calvados) et un autre encore en Bretagne à Plouedern. Il emploie plus de 1000 collaborateurs.

Sa priorité pour les cinq ans à venir : développer l'international

Le groupe Gilbert est actuellement présent dans 86 pays à travers le monde, en Europe, en Afrique, marché à fort potentiel de développement sur lequel le groupe compte bien doubler son CA, l'Amérique du Sud et l'Asie. Mais en signant avec le singapourien Hyphens Group, Gilbert espère renforcer sa présence à l'international et passer de 50 millions d'euros de Chiffre d'affaires en 2023 à 80 millions d'euros en 2028. Gilbert est aujourd'hui présent dans trois pays d'Asie du Sud-Est : Cambodge, Vietnam et Myanmar et devrait avec ce partenariat s'ouvrir à nouveaux marchés dans sept autres pays..

Le Directeur général du groupe Gilbert, Pierre-Eric Dauxerre et le Président d'Hyphens Group See Wah LIM, lors de la signature d'un accord de partenariat à l'Abbaye-aux-Dames à Caen © Radio France - Carole LOUIS

Développer et distribuer quatre marques du groupe normand

Hyphens Pharma International Limited et ses filiales, est l'un des leaders singapouriens dans le domaine des spécialités pharmaceutiques et des produits de soins pour la famille. C'est donc un rapprochement idéal pour le normand qui totalise plus de 120 ans d'existence dont 60 ans sur le territoire normand et qui a acquis une solide renommée sur ces mêmes segments.

L'objectif pour le groupe Gilbert avec ce contrat est à terme de commercialiser et de développer sur le marché du sud-est asiatique essentiellement son lait infantile de la marque Physiolac mais aussi les produits ORL que sont Physiodose ( le Sérum Physiologique) et A-cerumen, pour l'hygiène auriculaire.

Le lait infantile Physiolac du Groupe Gilbert © Radio France - Groupe Gilbert

Passer de 10 à 20 millions d'euros de CA

Chaque semaine des conteneurs chargés de lait infantile Physiolac quittent la France pour l'Asie du Sud-Est, l'objectif est de multiplier le chiffre d'affaires de 10 millions d'euros aujourd'hui à 20 millions dans les cinq ans à venir.

Ces dernières semaines le groupe normand a embauché une cinquantaine de personnes et compte bien étendre ses outils de production en construisant de nouveaux bâtiments sur des terrains situés entre Hérouville-Saint-Clair et Epron dans l'agglomération caennaise.