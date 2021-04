Le groupe Pierre Fabre victime d'une cyberattaque : les unités de production à l'arrêt dans Loiret

Les unités de production des usines Pierre Fabre à Gien et Château-Renard, dans le Loiret, sont à l'arrêt depuis mercredi. Le groupe pharmaceutique est victime d'une cyberattaque. La propagation du virus est stoppée, mais on ne sait pas combien de temps le redémarrage de la production va prendre.

Les unités de production des deux sites du groupe Pierre Fabre dans le Loiret sont à l'arrêt depuis mercredi matin, indique l'entreprise dont le siège est situé à Castres (Tarn) : il s'agit des usines de Gien et Château-Renard. Le troisième laboratoire français a été victime d'une cyberattaque qui a stoppé une "grande partie" de sa production en France.

La propagation du virus stoppée

"Moins de 24 heures après l'attaque informatique, la propagation du virus informatique est totalement circonscrite", assure le groupe dans un communiqué de jeudi. "En parallèle, les opérations de remédiation ont démarré dès le 31 mars pour permettre un retour progressif à la normale". Pierre Fabre dit ne pas être en mesure de dire combien de temps cela va prendre et quand le retour à la normale sera possible.

Mais la production est à l'arrêt dans le Loiret

Le système informatique du groupe a été "immédiatement mis en veille pour éviter la propagation du virus. Cela a entrainé l'arrêt progressif et provisoire d'une grande partie des activités de production, à l'exception du site de production d'actifs pharmaceutiques et cosmétiques de Gaillac dans le Tarn", précise la direction dans un communiqué.

Le groupe assure que la disponibilité de ses produits auprès des patients et des consommateurs "continue à être assurée. Le site de distribution de médicaments d'Ussel en Corrèze assure notamment la distribution des traitements anticancéreux qui sont livrés directement aux pharmaciens ou aux hôpitaux". L'entreprise n'a pas communiqué sur l'origine de la cyberattaque et un éventuel dépôt de plainte.

Une usine à Gien, une à Château-Renard

Dans le Loiret, Pierre Fabre compte une usine de 400 salariés à Gien (production de soin bucco-dentaire et les produits de prescription en pharmacie) et un site plus petit de 50 salariés à Château-Renard (produits dermo- cosmétique de la marque Avène). Le groupe n'est pas en mesure de nous indiquer combien de salariés sont à l'arrêt depuis cette attaque informatique et combien sont au travail sur ses sites loirétains (puisque certaines activités, comme la distribution, continue)