Le groupe Printemps ferme 7 magasins mais celui de Cagnes-sur-Mer n'est pas menacé

C'est lors d'un CSE, conseil social et économique, que les syndicats ont appris la nouvelle: fermeture de 4 magasins Printemps (Le Havre, Strasbourg, Metz et Paris Place d'Italie) et de 3 Citadium (deux à Paris et un à Toulon) qui appartiennent aussi au groupe. De plus 450 suppressions de postes sont prévus partout en France pour restructurer l'entreprise. La direction parle de changements profonds et d'une succession de crises conjoncturelles. Le marché de la mode a par exemple perdu 17% de sa valeur sur les dix dernières années. Les magasins, dont celui de Cagnes-sur-Mer, ont également souffert de grosses désaffections à cause des attentats puis de la crise sanitaire.

Le Printemps de Cagnes-sur-Mer n'est pas menacé.

Depuis des années, de nombreux azuréens, parcourant les allés de Polygone-Riviera, affirment également que le Printemps est vide et que l'énorme surface n'est pas optimisée. Des rumeurs circulent expliquant que de grandes enseignes voudraient bien récupérer une partie du site. Toutefois, le constat est là en ce mois de novembre, le site azuréen n'est pas menacé. Malgré tout la suppression de postes à travers un plan de sauvetage de l'emploi s'étalant jusqu'à janvier 2022, risque de concerner la Côte d'Azur. Le groupe le Printemps va sur ces sujets concerter ses salariés durant les 4 prochains mois.