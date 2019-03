Le groupe Safran prêt à recruter des salariés de Ford Blanquefort pour sa nouvelle usine du Haillan

Le Haillan, France

Le nouveau batiment regroupera des activités de recherche, de développement et d’industrialisation. A terme, 200 salariés y travailleront et une soixantaine de machines sont attendus. Philippe Petitcolin a indiqué également qu'il fera un geste pour les salariés du groupe Ford Blanquefort. Il a signé une convention avec l'Etat pour le reclassement de 30 à 50 salariés.

Le Ministre de l'économie Bruno Lemaire s'est réjouit de cette annonce : 'C' est une bonne nouvelle pour l'agglomération de Bordeaux sur une activité qui est technologiquement avancée. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie française.' Ce projet au Haillan coûtera 68 millions d’euros, dont 7 millions d’aides européennes et régionales.

Le directeur général de @SAFRAN, Philippe Petitcolin, m’a annoncé qu’il installerait une usine de fabrication additive 3D au Haillan, près de Bordeaux. C’est 200 emplois pour l’agglomération. Et c’est une bonne nouvelle pour l’#industrie française. pic.twitter.com/FqueJdCxfP — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 12, 2019

Safran est spécialisé dans la fabrication de moteurs d'avion, d'hélicoptères et de fusées et est déjà bien implanté en Gironde avec plusieurs filiales et sites industriels.