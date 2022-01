Le groupe sarthois E-cycle veut devenir n°1 du vélo électrique en France

E-cycle quitte Le Mans pour Saint-Pavace. L'enseigne spécialisée dans les vélos électriques, installée en bas de l'Avenue de Gaulle à l'intersection avec l'avenue Bollée, se lance dans un nouveau concept avec l'ambition de devenir le leader du marché en France annonce Mathieu Gratesac, PDG d'E-cycle.

France Bleu Maine : Cela fait huit ans que vous êtes installés en centre ville du Mans. Pourquoi ce déménagement à Saint Pavace ?

Mathieu Gratesac : Cela fait effectivement huit ans que nous sommes au Mans, treize ans que l'entreprise existe et dix que l'on travaille beaucoup sur notre partie web avec laquelle on expédie des vélos dans toute la France. On a décidé pour développer encore plus notre web, d'installer dans toutes les grandes villes un nouveau concept de distribution de vélos électriques encore plus axé sur le service. Ce sera des boutiques de maximum 100 m² où l'on va retrouver quelques modèles de vélos électriques mais aussi une partie service - atelier et beaucoup de digital. C'est-à-dire qu'on présentera les 1.000 vélos électriques de notre catalogue mais sur tablette. Et le local que l'on avait sur Le Mans ne convenait pas, trop grand, trop d'espace et pas à l'image de notre nouvelle stratégie. On s'installe donc près de notre siège social à Saint-Pavace et on aura ensuite un point de vente sur Le Mans lorsqu'on aura trouvé un magasin plus adapté.

Le vélo électrique se développe et vous, vous réduisez vos locaux. C'est surprenant ?

On réduit la superficie de nos locaux mais on est présent dans beaucoup plus de lieux. Il y a un an on avait quatre magasins en France et là en six mois, on en a ouvert sept de plus. Et en janvier on en rouvre deux autres. Et en février, on rouvre quatre autres comme ça on va être partout où sont nos clients.

Votre activité progresse. Vous allez ouvrir combien de magasins exactement en 2022 ?

On a 35 ouvertures prévues et puis on a l'ambition de devenir rapidement le leader sur le marché du vélo électrique en France, puisque fin 2024 on sera à plus de 150 ouvertures.

Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui ?

Sur l'année 2021 qui vient de se clôturer, on est quasiment à six millions d'euros.

C'est donc un développement très important et rapide. Qu'est ce qui explique ce succès fulgurant du vélo électrique ?

En fait les gens ont compris que le vélo électrique n'est pas juste un gadget. C'est vraiment un outil de déplacement quotidien qui peut remplacer la voiture. La crise sanitaire nous a aidé pour cela. Les gens ont pris conscience qu'on pouvait se déplacer différemment. Certains voulaient éviter les transports en commun, ne pas prendre forcément la voiture non plus et à partir de là, ils ont pris le vélo mais le vélo traditionnel a quand même des inconvénients et l'électrique a pris tout son sens.

Le Covid a donc été pour vous un accélérateur, tout comme on peut l'imaginer la hausse des tarifs des carburants. Mais est-ce que le marché peut encore progresser ?

Il peut et il va progresser. C'est une certitude. Il suffit de regarder nos voisins allemands qui sont pratiquement rendus aux deux millions de vélos électriques vendus contre 500 000 en France. Alors certes, il y a une culture vélo plus développée chez eux qu'en France mais on y va. On est sur des progressions de plus de 30% de chaque année. Et je suis persuadé que l'on va rester sur une croissance à deux chiffres sur les cinq voire dix prochaines années.