Le groupe savoyard MND, spécialiste des équipements de montagne, se cherche un second souffle

Sainte-Hélène-du-Lac, Savoie, France

Montagne et Neige Développement (MND) figure parmi les chefs de file mondiaux des équipements de montagne. Le groupe international, implanté sur cinq sites de production dont trois en Savoie, compte 375 collaborateurs dont 200 sur ses sites historiques sur le Parc d'activités Alpespace, Sainte-Hélène-du-lac et Tours en Savoie.

Une croissance trop rapide et une gestion qui n'a pas suivi

Depuis 2014, les difficultés financières du Groupe MND s'accumulent : dans un communiqué publié au milieu de l'été, la société qui a réalisé près de 88 millions d'euros de chiffre d'affaires annonce une perte de plus d'un million et demi d'euros et une dette de 67 millions d'euros. Autant dire que les caisses sont vides et le groupe au bord du gouffre. En une quinzaine d'années depuis la petite PME familiale jusqu'au groupe international d'équipements centré sur la montagne, Xavier Gallot-Lavallée son PDG, a avalé très vite plusieurs sociétés tout en s'endettant. Jusqu'au coup de semonce de 2014 : l'Autorité des marchés financiers (AMF) sanctionne MND d'une amende de 400 000 euros pour n'avoir pas respecté les procédures lors de son introduction en bourse en 2013. Depuis, le cours de l'action ne cesse de chuter, les banques scrutent les dettes et Xavier Gallot-Lavalée cherche une issue, rapide.

35 millions d'euros d'augmentation de capital pour sortir la tête de l'eau

L'issue pourrait venir des 35 millions d'euros d'augmentation de capital, apportés par un fonds d'investissement britannique. C'est ce que Xavier Gallot-Lavallée va présenter au vote de ses actionnaires lors des prochaines assemblées générales des 18 et 25 septembre. Si le plan de restructuration est accepté avec le rééchelonnement de la dette, le PDG en est sûr : MND a toutes les cartes pour réussir avec un carnet de commandes de 180 millions d'euros. Reste à vendre, et bien, toutes les innovations mises au point ces dernières années sur les sites savoyards dans les équipements de remontées mécaniques, enneigement, sécurité et autres tyroliennes. Mais la concurrence est rude à l'international et au vu des aléas de ces dernières années, il faudra beaucoup de conviction à Xavier Gallot-Lavallée pour restaurer un climat de confiance avec ses 3 000 clients répartis sur 49 pays.

Écoutez : Xavier Gallot-Lavallée, PDG de MND Group Copier