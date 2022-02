Le groupe Schiever (Yonne) s'implante en Ouzbékistan

Après la Pologne et le Tadjikistan, le groupe Schiever dont le siège est à Avallon s'implante en Ouzbékistan. Depuis la fin de l'année dernière, Schiever a ouvert plusieurs supérettes Bi 1 dans ce pays d'Asie Centrale. D'autres devraient suivre.

France Bleu Auxerre : Comment le groupe Schiever s'est il retrouvé au Tadjikistan à 7000 kilomètres de la France et en Ouzbékistan à 5000 kilomètres ?

Vincent PICQ Directeur Général du groupe Schiever : Nous avions une envie d'international depuis très longtemps. qui s'est déjà concrétisée avec la Pologne depuis les années 2000 . Et puis une certaine expertise dans le monde de la viande notamment. Des représentants d'Asie Centrale sont venus nous voir à Avallon en 2013, et nous nous sommes rendus dans la capitale du Tadjikistan. C'est un pays en devenir où il y a énormément de choses à faire en matière de développement. Notre souhait , c'est d'y contribuer à notre niveau.

La langue, les coutumes, l'infrastructure ont compliqué votre installation au Tadjikistan : même chose en Ouzbékistan ?

C'est un peu différent c'est un pays de 36 millions d'habitants contre 9 millions d'habitants au Tadjikistan. L'Ouzbékistan est donc un pays plus développé, les infrastructures plus évoluées mais ça reste compliqué. En fait on remet en capacité de production, les petits producteurs en leur amenant les besoins des clients, les cahiers des charges. Car les magasins que nous mettons en place là bas sont des magasins de proximité. Encore une fois notre démarche, c'est de permettre au pays de se développer.

Le pouvoir d'achat est moindre qu'en France. Vous êtes là bas pour faire des bénéfices ?

Chez Schiever, nous nous sommes toujours inscrit dans le long terme. Il faut proposer un projet d'avenir , avoir une vision. Et une vision ce n'est pas forcément du profit à court terme. Depuis que nous avons ouvert le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, nous avons beaucoup de candidatures de jeunes , de France, et pas seulement d'Avallon qui nous rejoignent pour participer à ce développement, à aider les gens à se nourrir.