Roanne, France

SFAM c'est plus de 200 000 ventes par mois. Une croissance de plus de 2 400 % en 5 ans. 500 millions de chiffres d'affaire prévu pour l'année 2018. Et 4 millions de clients en Europe. Assurer son portable, son ordinateur ou sa tablette, c'est un marché en pleine expansion. Alors la société recrute : 1000 salariés en tout cette année en France. Dont 400 sur le site de Roanne qui emploie déjà 470 personnes et où les bureaux vont s'agrandir (2 hectares supplémentaires). Le groupe recherche des téléconseillers, des développeurs web, du personnel administratif, des informaticiens, des financiers et des commerciaux.