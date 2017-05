Le groupe SKF renforce son usine de St-Cyr-sur-Loire, sa plus importante en France

SKF a inauguré ce mardi sur son site de St-Cyr-sur-Loire son centre européen de kits de rechange automobile. Six lignes de production au total pour augmenter d'ici deux ans la production à 15 000 références par an. Avec à la clé une soixantaine de postes créés.

C'est une belle marque de confiance accordée par le leader mondial du roulement à bille. Le géant suédois SKF renforce sa première usine de France. Celle de St-Cyr-sur-Loire et ses 1300 salariés. En inaugurant ce mardi son centre européen de kits de rechange automobile.

On a certes en France des coûts salariaux plus importants qu'en Europe de l'Est ou au Maghreb, mais la valeur ajoutée de nos produits et la performance industrielle de nos salariés sont plus importantes" Eric Beghini, directeur du site SKF de St-Cyr-sur-Loire

Aujourd'hui le site SKF s'étire sur 30 ha au coeur de St-Cyr - ©SKF

Au total, 6 lignes de production dispersées jusqu'ici en Suède, en Italie et à Singapour sont centralisées à St-Cyr pour être plus efficace et rapide. Pour diminuer les coûts aussi. L'objectif est de produire chaque année jusqu'à 15 000 pièces de rechange. Des kits de transmission, de roulement ou encore d'embrayages. Le tout destiné à nos garages automobiles. Plus de 6 000 points de vente dans toute l'Europe et en Afrique.

20% des tâches effectuées dans ce centre de rechange sont robotisées. Le robot permet de rester compétitif et de garder nos emplois industriels." Hervé Girardin, directeur du site automobile chez SKF à St-Cyr

Avec à la clé, d'ici deux ans, la création d'une soixantaine de postes. Prochain projet à St-Cyr pour SKF, la construction d'un nouveau centre logistique de 10 000 m2. Début des travaux pour la fin de l'année, livraison prévue fin 2018.