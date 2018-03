Le groupe Soufflet, entreprise d'agroalimentaire, a inauguré ce vendredi 23 mars un nouveau silo à céréales sur le port de la Pallice à La Rochelle. D'une capacité de 63 000 tonnes, il a coûté plus de 30 millions d'euros.

La Rochelle, France

Avec ce nouveau silo, la capacité de stockage total du groupe sur le site est portée à 188 000 tonnes. "Ce nouveau silo va nous permettre de massifier les flux, gagner du temps sur le chargement et donc _faire des économies conséquentes_" souligne Jean-François Lépy, directeur général de Soufflet. Situé à bord de quai, il va en effet réduire les temps de chargement des bateaux.

Si le silo n'est pas encore opérationnel, les premiers navires devraient pouvoir en bénéficier à partir du début du mois d'avril. Cet outil va aussi être à l'origine de nouveaux emplois : 6 salariés supplémentaires pour le groupe Soufflet, 45 autres au total sur le site portuaire.

Avant d'être stockées dans le silo, les céréales doivent être sondées et triées. © Radio France - Paul Bohec

"Notre philosophie, c'est de _nous engager sur le long terme_, cet outil est prévu pour durer plusieurs décennies : on s'inscrit vraiment dans le temps et la durée", rappelle le directeur général. Actuellement, 1,6 millions de tonnes sont exportées chaque année par le groupe sur le site de La Rochelle. Soufflet table sur une augmentation de 400 000 tonnes grâce à son nouvel outil, soit une hausse de 25% environ. L'entreprise fait déjà partie des leaders de l'exportation céréalière en France et compte bien le rester grâce à son investissement.