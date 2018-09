Saint-Étienne, France

Un mariage est-il en vue entre Casino et Carrefour ? Le groupe stéphanois Casino a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi avoir été sollicité par Carrefour pour un "rapprochement". Dans un communiqué, Casino explique que ses administrateurs ont "décidé à l'unanimité de ne pas donner suite à cette approche".

Quelques heures plus tard, Carrefour dément formellement cette information dans un communiqué "Les difficultés auxquelles sont confrontées le groupe Casino et son actionnaire de contrôle ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement" assure l'entreprise.

Casino et Carrefour traversent en ce moment des passes difficiles et se réorganisent.